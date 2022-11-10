Росіяни почали тікати з Херсона на моторних човнах: у Мережі опублікували відео

Російські окупанти ввечері, 10 листопада, почали тікати з тимчасово окупованого Херсона навіть на моторних човнах.

Про це пишуть місцеві жителі, херсонський журналіст Костянтин Риженко та телеграм-канал "Миколаївський Ваньок".

Жителі окупованого правого берега Херсонської області повідомляють, що окупанти нібито почали тікати з Херсона. Для цього вони навіть використовують моторні човни. Росіяни намагаються переплисти Дніпро, щоб вибратися на правий берег.

"По всій береговій лінії Херсона чуються моторні човни, принаймні від консервного до фрегату фіксували. Місцями є український зв'язок", - написав Костянтин Риженко.

Також росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра, підірвали багато мостів.

Ситуація в окупованому Херсоні

Відомо, що українські захисники проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на півдні під час стрімкого контрнаступу українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

Місцеві пабліки також повідомляють, що на Херсонщині ввечері 10 листопада чутно звуки вибухів, зокрема в районі Антонівського мосту, а в передмісті самого Херсона звучать автоматні черги.

Читайте також: