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Росіяни почали тікати з окупованого Луганська та бояться виходити з тилу - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
1 хв
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Росіяни почали тікати з окупованого Луганська та бояться виходити з тилу - Генштаб

Фото: Associated Press

"Адміністрація" проводить евакуацію з міста на територію РФ.

Армія агресорки Росії розпочали евакуацію військових з тимчасово захопленого Луганська. З міста їх перевозять на територію РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців другої армійського корпусу збройних сил РФ", - йдеться у зведенні.

Крім того, протягом десяти днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. 

"Стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, РФ будує оборонні рубежі вздовж кордонів з Україною. За словами експерта Олега Жданова, таке будівництво на території Росії вздовж українського кордону і на окупованих територіях, які начебто мають вберегти від "наступу" ЗСУ, спрямоване виключно на внутрішньоросійську аудиторію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1972
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