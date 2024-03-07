Росіяни почали використовувати на фронті квадроцикли: у ЗСУ назвали неочікувану причину

Через дефіцит бронетехніки російські війська на Запорізькому напрямку змушені використовувати для пересування квадроцикли, Внаслідок цього ЗСУ вже охрестили їхні наступи "колимажними м'ясними штурмами".

Російські війська на Запорізькому напрямку використовують квадроцикли для переміщення на фронті. Це пов'язано з дефіцитом танків і бронемашин в окупантів.

Про це розповів спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Ми вже спроби наступу росіян на Запорізькому напрямку називаємо "колимажні м'ясні штурми", бо вони там досить активно використовують квадроцикли", - сказав він.

Лиховій додав, що росіяни обрали такий транспорт не тільки тому, що це хороший і швидкий спосіб пересування, а й тому, що в них просто вибиті танки та бронемашини. У них уже не залишається бронетехніки, тому вони готові використовувати квадроцикли.

"Учора знищили ще 2 квадроцикли, а загалом кількість знищених доходить до кількох десятків за останні кілька тижнів", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, на Таврійському напрямку стає гарячою нова ділянка фронту - це Оріхівський напрямок. Там окупанти РФ намагаються зрізати Роботинський відступ.

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