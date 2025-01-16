Росіяни почали використовувати нову стратегію застосування дронів зі скидами: деталі

Росіяни почали використовувати нову стратегію застосування дронів зі скидами. Їхня мета - скоротити підльотну відстань до цілі.

Про це розповів офіцер бригади Рубіж НГУ Володимир Черняк.

У чому полягає тактика

Як пояснив боєць, є пілот, який перебуває на безпечній відстані, на якій FPV-дрон може працювати. І близько від наших позицій сидить військовослужбовець армії РФ, який має запасні батареї та скиди до, наприклад, Mavic або FPV-дрона. Він приладнує до них боєприпас, запускає їх безпосередньо пілот, і коли Mavic зробив скид, йому не потрібно повертатись на базу за 10 км.

"Це робиться для того, щоб скоротити підльотну відстань до цілі. Наприклад, за 10 км, який пролітає дрон, на нього 10 разів може повпливати РЕБ-система", - пояснив Черняк.

На жаль, противник також навчається. З боку наших бійців розробляється стратегія боротьби з такою тактикою.

Нагадаємо, вночі проти четверга, 16 січня, російські безпілотники атакували Полтавську область. У небі над регіоном ППО відпрацювала по ворожих цілях.

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