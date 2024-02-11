Росіяни почали використовувати в Україні "розумі" дрони з машинним зором: яку загрозу вони несуть

Російська окупаційна армія використовує на війні проти України так звані розумні дрони з машинним зором, які можуть вражати цілі, незважаючи на системи радіоелектронної боротьби.

Про це в розповів в ефірі телемарафону експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш".

За його словами, вперше таку розробку ворога було зафіксовано близько трьох тижнів тому на Херсонському напрямку. Зокрема, росіяни намагалися атакувати катер українських морпіхів іншим безпілотником, але його перекрили засоби радіоелектронної боротьби.

"І вони запустили тестовий зразок дрона з машинним зором, який навівся і уразив", − зазначив Бескрестнов.

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Вони можуть виявляти й відстежувати рухомі об'єкти, долаючи великі відстані. Ба більше, на їхню роботу не впливає потенційна втрату зображення, спричинена РЕБ. Зменшуються вимоги і до самих пілотів.

"Внаслідок цього зменшуються вимоги до пілотів, яким достатньо вміти підняти БЛПА, довести його до цілі та зафіксувати її – тоді "розумний" апарат сам зможе долетіти й атакувати", - вважає експерт.

Він додає, що машинний зір відрізняється від штучного інтелекту, який включає нейронні мережі з можливістю навчання.

Нагадаємо, вночі проти 11 лютого російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 45 БпЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклави та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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