Росіяни почали випускати "Калібри" з Каспію: чому це небезпечно для України

Військовий експерт Іван Киричевський попередив про нову загрозу для України - запуски ракет "Калібр" з російських корветів у Каспійському морі, які важко виявити радарами.

Росіяни почали застосовувати нову тактику і здійснювати пуски ракет "Калібр" з корветів у Каспійському морі, що створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони.

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

"Сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним. Оскільки пуски ракет з корветів дуже складно виявити", - наголосив Киричевський.

Експерт пояснив, чому запуски з кораблів становлять більшу загрозу порівняно з авіаційними пусками.

"Бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним локатором. З корветами все складніше. Вони помітніші в радіолокаційному плані, відповідно пуски ракет з них виявити складніше", - пояснив експерт.

Однак Киричевський застеріг від надмірних побоювань — росіяни навряд чи масово перейдуть на пуски ракет "Калібр" з Каспійського моря, але це вказує на те, що вони змінюють заходи своїх дій по обстрілу України.

"Росіяни вже понад рік вже стабільно можуть виробляти 25-30 ракет "Калібр" щомісяця. Й тут мова не йде про те, що вони начебто не могли ці ракети завантажити на кораблі, тому й обстріли цими типами ракет були не часто. Вони просто їх накопичували", - додав він.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

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