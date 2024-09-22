Росіяни почали запускати по Україні "отруйні безпілотники": чи правда це і чим вони небезпечні

Росіяни можуть використовувати хімічну отруту на своїх безпілотниках, які запускають по Україні.

У мережі з'явилася інформація про використання росіянами дронів з хімічною речовиною, яка завдає опіків. У Дніпропетровській ОВА прокоментували інформацію.

Про це, зокрема, розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Прошу - без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", - зазначив Лисак.

Водночас Лисак він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб.

Зазначимо, що днями оперативно-тактичне угруповування "Харків" у соцмережах повідомило, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що російські війська дедалі частіше використовують хімічну зброю у війні. У серпні ворог 447 разів застосував боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

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