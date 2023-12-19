Росіяни почали застосовувати "модернізовані Шахеди": в чому їхня відмінність

Окупанти фарбують дрони-камікадзе у чорний колір, аби їх було важче збивати українським мобільним групам.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Поки що швидкісних (дронів - ред.) ми не фіксували, але пофарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони використовуються час від часу. Не всі в тих партіях, які ми фіксували по атаках у нашій зоні відповідальності, пофарбовані вже в темний колір. Але, зокрема, на Херсонщині днями ми зафіксували збиті "Шахеди" саме такого кольору", - розповіла Гуменюк.

Речниця додала, що таким чином окупанти прагнуть ускладнити роботу мобільних вогневих груп. які орієнтуються акустично і за допомогою прожекторів.

"Відповідно, тоді їм складніше виявити в чорному небі чорний "Шахед", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 19 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили два ударні дрони.

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