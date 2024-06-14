Росіяни почали застосовувати нову хімічну зброю: військовий розповів про жахливі симптоми (фото)

Потрапляння хоча б однієї краплі люїзиту в око, призводить до втрати зору.

Росіяни почали застосовувати на фронті нову хімічну зброю – боєприпаси з люїзитом.

Про це повідомив командир спеціального розвідувального підрозділу Денис Ярославський у Facebook.

"Ворог почав застосовувати боєприпаси з люїзитом (бойова отруйна хімічна речовина, має запах схожий на квіти пеларгонії, колір диму – схожий на багнюку", – зазначив він.

Симптоми ураження люїзитом

Ярославський розповів, що люїзит подразнює слизову та органи дихання.

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Ознаки ураження люїзитом можна побачити вже за 3-5 хвилин після його потрапляння на шкіру чи в організм.

Тяжкість отруєння залежить від дози, а також від часу перебування у зараженій атмосфері.

Характер ураження – наривні язви на шкірі та подразнення слизових оболонок.

Такі рани завдає люїзит

Перші симптоми – як від перцового газу: печіння в органах дихання, свербіж відкритих ділянок шкіри. Характер снаряду з люїзитом: ураження газом близько 50-60 м, найсильніший ефект у місці попадання.

Насамперед під час вдихання пари або аерозолю уражаються верхні дихальні шляхи. Легка форма отруєння проходить за кілька днів, важка – супроводжується головним болем, спазмами у грудях, блюванням, задишкою, втратою голосу та загальною слабкістю. Потрапляння хоча б однієї краплі цієї речовини в око, призводить до втрати зору.

Нагадаємо, командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив про отруєння.

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