Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил: радник глави МВС пояснив, що це означає

У навчаннях будуть задіяні стратегічні комплекси «Ярс». Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тисяч кілометрів.

Росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у Facebook.

"У навчаннях будуть задіяні стратегічні комплекси "Ярс". Ці комплекси можуть попадати в цілі до 11 тис. км", - зазначив він.

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Коментуючи рішення про проведення стратегічних навчань та що це може означати, Денисенко написав: "Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного, Путін не готує. Це блеф. Один із найбільших комплексів Путіна - комплекс Карибської кризи. Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден слабкий і Байден піддасться на його блеф".

За словами радника глави МВС, вчорашню статтю президента США Джо Байдена про Україну Путін розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути і він здасться.

"Насправді, ми всі повинні пам'ятати слова Гіларі Клінтон про Путіна: "Крутий хлопець з тонкою шкірою". Єдине, що він розуміє - це мова сили. І якщо витримати його блеф - він потече. В прямому і переносному значенні цього слова. Нас чекають тижні, сповнені захоплюючих історій про ядерний апокаліпсис. Якщо не злякатися цього божевільного брєда, смерть Путіна прийде за місяць-два. Якщо злякатися - нам, Україні, буде неймовірно тяжко", - резюмував Денисенко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.

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