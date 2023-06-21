Росіяни починають повертатися на свої позиції, які були затоплені після знищення Каховської ГЕС

Окупанти поступово повертаються на свої позиції в Херсонській області, які вони залишили після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і самі були змушені відступити, вони знову повертаються на свої позиції на тимчасово захопленій Херсонщині.

Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 21 червня.

"Якщо після підйому води вони (окупанти - ред.) змушені були відступити на певну відстань до 15 км на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих покажчиків", - заявила вона.

Гуменюк каже, що тепер росіяни навіть намагаються знову почати масштабні обстріли.

"Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тієї позначки, які були до створення ними (окупантами - ред.) техногенної катастрофи", - зауважила Гуменюк.

Яка ситуація на півдні після затоплень

Херсонська область оговтується після теракту на Каховській ГЕС. Станом на зараз вода продовжує спадати, рятувальники очищують вулиці Херсона та допомагають жителям довколишніх сіл із питною водою. Місцеві, які пережили російську окупацію, постійні обстріли, а згодом ще і великий потоп повертаються додому, щоб врятувати вцілілі речі.

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