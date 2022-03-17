"Росіяни, подивіться, що роблять з нашими дітьми!": Вакарчук показав жахливі кадри із дитячої реанімації

Деяким діткам довелось ампутувати ніжки та ручки.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав кадри із дитячої реанімації в Запоріжжі. Там медики рятують малюків, які вчора разом із дорослими намагались вирватись з блокадного Маріуполя, а по них російські окупанти відкрили вогонь.

"Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав..." - написав Вакарчук у Facebook.

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Він розповів, що деяким діткам довелось ампутувати ніжки та ручки. Деякі втратили своїх батьків. Лікарі намагаються врятувати постраждалим життя.

"Росіяни, я хочу, щоб ви побачили це та зупинили свою шалену владу. Ви можете це зробити, не бійтеся! Припиніть боятися, виходьте на площі. Подивіться, що вони роблять з нашими дітьми прямо зараз!" - сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Facebook

Святослав Вакарчук / Facebook

Святослав Вакарчук / Facebook

Святослав Вакарчук / Facebook

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