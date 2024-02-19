Росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту": 110 ОМБр – про страту групи полонених в Авдіївці

Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати, оскільки противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.

Виведення українських військовополонених з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки мало відбутися відповідно до правил ведення війни і міжнародних конвенцій, проте російські військові порушили свою обіцянку евакуювати й обміняти поранених бійців ЗСУ.

Про це розповіли бійці 110 омбр у Facebook 19 лютого.

"Вихід особового складу 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак FPV-дронів, атак на евакуаційні автомобілі та обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати", – зазначили в бригаді.

За словами захисників, російські війська розвивали швидкий, масштабний наступ, не залишаючи шансів для повторних спроб.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених, для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

Що трапилося в подальшому, ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка", – розповіли в 110-й омбр.

Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все, він був із суміжного підрозділу, зазначили у бригаді.

У 110 бригаді підкреслили: "ЗС РФ – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

Бійці пообіцяли дати окупантам гідну відповідь за скоєні ними злочини проти українських військових, за кожного закатованого українського воїна.

"Нестерпно боляче за побратимів. Щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і Вічна слава полеглим героям. Наші війська тримають оборону далі, ворог не припиняє спроб подальшого наступу. Війна жорстока, ми виборюємо свободу високою ціною", – написали бійці.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.

Раніше військові ЗСУ показали евакуацію однієї з останніх мешканок Авдіївки.

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