Росіяни погрожували обстріляти цивільне судно біля острова Зміїний

Острів Зміїний, скриншот з відео / "Світ на виворіт"

Російські загарбники погрожували зброєю цивільному іноземному судну Britta K, що здійснювало транзитний перехід у територіальних водах України – у районі острова Зміїний.

Корабель отримав сигнал від росіян з вимогою покинути "російські" територіальні води.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

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"21 травня цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю", – йдеться у повідомленні.

Як вважають у ВМС, це підтверджує намагання РФ незаконно привласнити територію України, вже навіть без псевдореферендумів.

Нагадаємо, окупанти потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, уразили танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а в північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen і Lord Nelson під прапором Панами.

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