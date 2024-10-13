Росіяни понад 10 годин тероризували Київщину: влада повідомила про наслідки

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київщину БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала понад 10 годин.

Про це повідомили у КОВА.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Водночас у двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Сили ППО збили 31 російський ударний безпілотник над Україною. Ще 36 дронів локаційно втрачені у різних регіонах, ймовірно, завдяки активній протидії радіоелектронної боротьби.

Протиповітряний бій тривав у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

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