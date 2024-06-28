Росіяни понад 2 тисяч разів вгатили по Донеччині: є загиблі та багато постраждалих

Протягом доби росіяни 2367 разів обстріляли Донецьку область. П'ятеро людей загинули, ще 20, зокрема двоє дітей – дістали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції.

Загиблі були жителями Курахового, Торецька, Ясенового та Сіверська. Водночас постраждали люди з Селидового, Ясенового, Курахового, Торецька, Дачного, Північного, Нью-Йорка та Гірника.

Загалом під ворожі бомбардування потрапили 13 населених пунктів.

"Пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі, ЛЕП", – зазначили в поліції.

Поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

2029 загинули

5175 поранені

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Селидовому у Донецькій області. Постраждали шестеро людей, зокрема, діти.

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