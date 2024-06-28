Росіяни понад 2 тисяч разів вгатили по Донеччині: є загиблі та багато постраждалих

Двоє дітей дістали поранення через ворожі атаки.
Протягом доби росіяни 2367 разів обстріляли Донецьку область. П'ятеро людей загинули, ще 20, зокрема двоє дітей – дістали поранення.
Про це повідомили у Нацполіції.
Загиблі були жителями Курахового, Торецька, Ясенового та Сіверська. Водночас постраждали люди з Селидового, Ясенового, Курахового, Торецька, Дачного, Північного, Нью-Йорка та Гірника.
Загалом під ворожі бомбардування потрапили 13 населених пунктів.
"Пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі, ЛЕП", – зазначили в поліції.
Поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 2029 загинули
- 5175 поранені
Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Селидовому у Донецькій області. Постраждали шестеро людей, зокрема, діти.