Росіяни понад 40 разів обстрілювали Херсонщину, є жертва та поранений: деталі від ОВА

Окупанти обстрілювати мирні міста та селища з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Російські окупаційні війська за минулу добу, 31 січня, обстріляли територію Херсонщини 42 рази. У результаті підступних атак ворога є жертви серед цивільних.

Про це зранку 1 лютого інформує Херсонська ОВА.

Російські окупанти гатили по мирних населених пунктах Херсонської області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Обласний центр армія РФ обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще один житель регіону отримав поранення.

Нагадаємо, за 30 січня російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Зазначимо, що відтоді, як українські воїни звільнили Херсон з російської окупації (11 листопада 2022 року), війська РФ регулярно гатять по місту з надзвичайною жорстокістю, руйнують там домівки людей, інфраструктуру, вбивають своїми обстрілами цивільних. Втім, як пояснює військовий експерт Олег Жданов, російські окупанти не хочуть знищити Херсон, їхня мета – захопити місто. Коли вони ведуть виснажливий вогонь, то зупиняються та придивляються, чи викинуть містяни білий прапор чи не викинуть. Жданов навів приклад, як у перший місяць війни військовополонений російський солдат, можливо навіть офіцер, під час первинного допиту, на запитання: "Навіщо ви нас вбиваєте?", відповів: "Щоб ви нас полюбили".

Крім того, росіяни в селищі Олександрівка, що на Херсонщині, під час окупації розстрілювали цивільні автівки, закидали гранати до підвалів, стріляли під ноги місцевим. Нині Олександрівка - це суцільна руїна, ще й поміж сотень розбитих будинків стоїть спалена військова техніка.

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