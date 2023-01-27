Росіяни понад півтори години обстрілювали Часів Яр: двоє загиблих і п'ять поранених (фото)

У п'ятницю, 27 січня, близько 09:00 російські війська розпочали обстрілювати місто Часів Яр в Донецькій області. Ворожа атака тривала понад півтори години.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ворожа атака забрала життя двох людей. Крім того, під час російського обстрілу щонайменше п'ять мирних мешканців поранено. Також пошкоджено з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

Керівник Донеччини також повідомив про обстріли Авдіївки, Торецька, Олександрополя та Богоявленки. Зокрема, в Авдіївці росіяни близько 09:00 обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували "Гради" з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ.

Фото: facebook/Павло Кириленко

"Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не задіяні у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, внаслідок ворожих дій окупантів 26 січня на Донеччині 9 людей загинули та ще 6 отримали поранення.

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