Росіяни понівечили обʼєкти інфраструктури у Запоріжжі

Минулося без жертв та постраждалих.

У ніч проти 13 листопада росіяни завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У місті понівечені обʼєкти інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що ворог завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула.

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