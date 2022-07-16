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Росіяни поновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бої тривають - Генштаб

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Росіяни поновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бої тривають - Генштаб

Фото: Associated Press

Армія країни-агресорки Російської Федерації не припиняють спроби здійснювати наступальні операції у Донецькій області. 

Після перегрупування російськ окупанти поновили наступ на Вуглегірстку ТЕС, що розташована в місті Світлодарськ Донецької області. Нараз бої тривають.

Про це 16 липня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того росіяни штурмували напрями Доломітне-Новолуганстк та Доломітне-Семигір‘я, а також Роти – Вершина. Зазначається, що Збройні сили відбили наступ. Ворог відійшов. 

Загалом на Бахмутському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Нагадаємо, розпочалася 143 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили штурм окупантів на Донецькому і Бахмутському напрямках - зведення Генштабу. Детальншіе про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 16 липня.

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