Росіяни поновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бої тривають - Генштаб

Армія країни-агресорки Російської Федерації не припиняють спроби здійснювати наступальні операції у Донецькій області.

Після перегрупування російськ окупанти поновили наступ на Вуглегірстку ТЕС, що розташована в місті Світлодарськ Донецької області. Нараз бої тривають.

Про це 16 липня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того росіяни штурмували напрями Доломітне-Новолуганстк та Доломітне-Семигір‘я, а також Роти – Вершина. Зазначається, що Збройні сили відбили наступ. Ворог відійшов.

Загалом на Бахмутському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Нагадаємо, розпочалася 143 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили штурм окупантів на Донецькому і Бахмутському напрямках - зведення Генштабу. Детальншіе про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 16 липня.

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