Росіяни поранили 15-річну дитину під час обстрілу Чугуєва - Синєгубов

Російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області, у результаті поранено 15-річну дитину.
Минулої доби, 15 травня, двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу армією диктатора Путіна міста Чугуїв, серед поранених — 15-річна дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі нацмарафону вранці 15 травня.
"По місту Харкову фіксуємо відносну тишу, обстрілів самого міста не було. Ворог продовжує наносити удари по області, зокрема, постраждав Чугуїв, там дві людини отримали поранення, одна з них — 15-річна дитина. В Золочівському районі було неспокійно. Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою, де поблизу Барвінкового ворог постійно перевіряє наші ЗСУ, намагається їх прорвати, але успіху не мав, має втрати серед своєї живої сили", — сказав голова ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що на Харківщині військові відтісняють ворога до кордону, захоплюють і знищують його техніку.
Як повідомлялося, окупанти відводять війська від Харкова, але намагаються утримати зайняті позиції.
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