Росіяни поранили 15-річну дитину під час обстрілу Чугуєва - Синєгубов

Російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області, у результаті поранено 15-річну дитину.

Минулої доби, 15 травня, двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу армією диктатора Путіна міста Чугуїв, серед поранених — 15-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі нацмарафону вранці 15 травня.

"‎По місту Харкову фіксуємо відносну тишу, обстрілів самого міста не було. Ворог продовжує наносити удари по області, зокрема, постраждав Чугуїв, там дві людини отримали поранення, одна з них — 15-річна дитина. В Золочівському районі було неспокійно. Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою, де поблизу Барвінкового ворог постійно перевіряє наші ЗСУ, намагається їх прорвати, але успіху не мав, має втрати серед своєї живої сили"‎, — сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині військові відтісняють ворога до кордону, захоплюють і знищують його техніку.

Як повідомлялося, окупанти відводять війська від Харкова, але намагаються утримати зайняті позиції.

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