Росіяни поранили дитину в Херсоні: куди влучили окупанти під час обстрілу (фото)

Російські окупанти обстріляли Херсон вранці 24 серпня, поціливши по даху приватного будинку і поранивши малолітню дитину.

Про це Херсонська обласна прокуратура поінформувала в Мережі.

За даними слідства, російські військові вкотре обстріляли Херсон близько 11:00. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку в середмісті.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мирних жителів, серед яких малолітня дитина.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – додали в обласній прокуратурі.

Наслідки обстрілу Херсона 24 серпня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Херсона 24 серпня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зауважимо, раніше 24 серпня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти влаштували обстріл середмістя Херсона, та закликав усіх перебувати в укриттях.

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