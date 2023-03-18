Росіяни поширюють фейк про мобілізацію жінок без їхньої згоди - Маляр

Окупанти також ширять інформацію про те, що нібито через «Дію» будуть видавати повістки.

Російська пропаганда поширює черговий фейк. Цього разу рупори Кремля відпрацьовують тему дискредитації мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у соцмережах.

Вона зазначає, що знову на порядок денний проросійських телеграм-каналів повернулись меседжі про мобілізацію жінок.

"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край.

Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку - це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років", - каже Маляр.

Крім того, окупанти ширять інформацію про те, що нібито через «Дію» будуть видавати повістки. Утім, це не так. Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут.

Маляр наголошує, що мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

"Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99", - додає заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, шахраї створили фейковий сайт "Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста", за допомогою якого виманюють гроші з довірливих українців.

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