Росіяни поширюють фейк про нібито здачу українських військових у полон: в ЦПД відреагували

Окупанти заявляли, що на відеозаписі нібито зафіксовано процес здачі у полон.

Росіяни поширили фейкову інформацію про нібито добровільну здачу українських військових у полон разом з апаратурою на Харківському напрямку, біля населеного пункту Новомлинськ.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

В ЦПД спростували цю інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності. Вони підкреслили, що бійці розрахунку БпЛА 114 окремої бригади ТрО ЗСУ не здавались в полон. Там зазначили, що спростування надійшло від Регіонального управління сил територіальної оборони "Північ" і самої бригади.

"Це чергова спроба російської пропаганди дискредитувати українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив ймовірність наступу РФ на Запоріжжя.

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