Росіяни поширюють фейк про жіночу мобілізацію – Центр протидії дезінформації

У псевдоповістці є орфографічні помилки, яких припустилися пропагандисти, не знаючи української мови.

У проросійських Telegram-каналах поширюють зображення фейкової повістки, яку нібито вручили жінці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"На фото добре видно орфографічні помилки, яких припустилися пропагандисти, не знаючи української мови. Також у публікації раніше ми розповідали, що взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил України, Національної гвардії України чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313", - йдеться у повідомленні.

У самій публікації пропагандисти намагаються дискредитувати Центр протидії дезінформації при РНБО України, посилаючись на публікацію, в якій було спростовано фейки щодо жіночої мобілізації.

Нагадаємо, що в Асоціації працівників України роз'яснили, чи можуть українцям вручати повістки у військкомат телефоном.

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