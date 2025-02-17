Росіяни поширюють нове відео розстрілу українських військовополонених: Лубінець повідомив деталі

Омбудсмен звернувся з листом до МКЧХ та ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста листи щодо ймовірного розстрілу росіянами ще однієї групи українських військовополонених, відео з яким шириться Мережею.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", – зазначив він.

Омбудсмен наголосив, що такі дії російських загарбників порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

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ООН і МКЧХ, переконаний Лубінець, повинні тиснути на Росію, щоб та відчула наслідки своїх дій і не чинила їх у подальшому.

Уповноважений закликає всіх свідків і тих, хто має будь-яку інформацію щодо згаданого злочину проти українських захисників, негайно повідомити про це на гарячу лінію за номером 0800 50 17 20.

"Кожне свідчення є важливим для встановлення істини. Надана інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права", – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, 23 січня у Мережі з’явилося відео розстрілу ворогом шести беззбройних українських військовополонених у Донецькій області. Розпочато розслідування.