Росіяни пошкодили енергооб'єкт у Києві: Кличко повідомив, скільки квартир можуть бути без світла

У Києві 31 жовтня через обстріл РФ відбуваються екстрені відключення світла.

Вранці 31 жовтня війська РФ масовано атакували Україну і пошкодили у Києві енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".

Наразі через обстріл в Києві відбуваються екстрені відключення світла. За словами Кличка, наразі енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання після пошкодження енергооб’єкту.

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"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Після серії вибухів у Києві виникли проблеми зі світлом і зв'язком. За даними мера Віталія Кличка, частина міста залишилася без електроенергії, в деяких районах немає води.

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що внаслідок ранкових ракетних ударів Росії у регіоні пошкоджені будівлі, також є потерпілі.

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