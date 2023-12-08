Росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові (фото)

Внаслідок пошкодження знеструмлені 165 побутових споживачів.
Внаслідок ракетного обстрілу по Харкову 8 грудня була суттєво пошкоджена будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго".
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Внаслідок ракетного обстрілу 8 грудня значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго" в Шевченківському районі Харкова", – вказано в заяві.
Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 165 побутових споживачів.
Зараз проводиться розбирання завалів та встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання.
"Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого заживлення знеструмлених споживачів", – наголосили в "Харківобленерго".
Нічна атака по Харкову 8 грудня
Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня російські війська обстріляли Харків ракетами С-300. У різних районах міста були пошкоджені житлові будинки та 26 авто. Одна людина отримала поранення.
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