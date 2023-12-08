Росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові (фото)

Внаслідок ракетного обстрілу по Харкову 8 грудня була суттєво пошкоджена будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Внаслідок ракетного обстрілу 8 грудня значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго" в Шевченківському районі Харкова", – вказано в заяві.

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Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 165 побутових споживачів.

Зараз проводиться розбирання завалів та встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання.

"Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого заживлення знеструмлених споживачів", – наголосили в "Харківобленерго".

Пошкоджений внаслідок обстрілу енергооб'єкт у Харкові / Фото: "Харківобленерго"

Нічна атака по Харкову 8 грудня

Нагадаємо, в ніч проти 8 грудня російські війська обстріляли Харків ракетами С-300. У різних районах міста були пошкоджені житлові будинки та 26 авто. Одна людина отримала поранення.

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