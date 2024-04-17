Росіяни пошкодили розподільні газопроводи на Харківщині та Сумщині: які наслідки

Без газопостачання опинилися понад 800 споживачів у двох областях.

Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях. Також діють мережеві обмеження споживання електроенергії у Харкові та Кривому Розі.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Через ворожі обстріли без газу залишилася понад 800 споживачів у Сумській та Харківській областях: на Харківщині – 370 домогосподарств, на Сумщині – 430.

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Окрім того, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передавання електроенергії застосовувалися графіки відключень світла у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі.

Також через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

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Через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, через що були знеструмлені високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів міста та області. Протягом двох годин електроенергію повернули до осель споживачів.

Вночі були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.

Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.

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