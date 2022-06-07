Росіяни посилено закидують Харківщину снарядами, які нищать будинки, вбивають людей і тварин

Від початку доби окупанти обстріляли ще й Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області, не минулося без загиблих та поранених цивільних.

Близько полудня за Харківською окружную, після потужних вибухів, у небо знову здіймалися стовпи диму, йдеться в ТСН.

52-річний чоловік, минулої ночі, народився вдруге - після влучання рашиського боєприпасу, частина його будинку, у Київському районі Харкова, завалилася й спалахнула. Та рятувальники встигли зробити, здавалося, неможливе - витягнули його живим.

Та тривалого перепочинку у бійців ДСНС не вийшло. Після відносного кількаденного затишшя, ціла серія розривів, після кількох потужних вибухів, близько полудня, пролунали просто за Харківською окружною.

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Дядько Іван, каже, що і чув, і бачив як летіли російські ракети. Перший російський боєприпас вибухнув на сусідній вулиці, влучив просто у будинок. «Це впав снаряд. Одразу почався дим, пожежа та інше. Як почалася стрілянина в небі, незрозуміло що. Тут летить, тут у нього, як хтось стріляє – збивають», - розповідає місцевий мешканець Петро.

Другий та третій боєприпаси, коли наближались, дуже сильно свистіли, твердить чоловік. Далі, у небі пролунали пара потужних розривів, а за кілька секунд один за одним на землі почали вибухати осколкові заряди.

Одну жінку поранило, її чоловік сам зміг обробити рани. На сусідній вулиці, у третьому постраждалому від обстрілу обійсті, медикам довелося ушпиталити господиню. «Мамку забрала швидка з осколками, а корову убило», - розповідає син пораненої.

Направду, у Олександра рашисти вбили вже другу корову. Перша загинула під час потужних обстрілів ще навесні. «Щодня було в селі мінус два-три будинки. Після 9-го травня затихло. Люди почали повертатися додому. Почалося знову», - каже Саша.

Третій корові у господарстві “Зірці” неймовірно пощастило, адже уламок застряг у її цупкій шкірі. Операцію з видалення просто на галявині проводив батько.

Загалом, у Родичах розірвалося нині вдень близько двох десятків боєприпасів, атакували “Смерчами. Один приватний будинок згорів ущент, ще один, бодай частково, вдалося врятувати вогнеборцям. Хоча всередині мало що вціліло, для життя він непридатний. Уламки вбили собак, понівечили автівки й поранили двох жінок. У сусідньому селищі, під час денного обстрілу реактивними ракетами, рашисти вбили двох людей.

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