Росіяни посилили ракетні атаки по Україні: Зеленський назвав головну мету ворога

Внаслідок атак окупантів є потерпілі та жертви.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що за останню добу масованих обстрілів РФ зазнали 10 областей. Головна мета ворога - це залякати мирне населення.

Про це глава держави написав у соціальних мережах.

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За його словами, внаслідок атак окупантів є потерпілі та жертви.

"На кожного, хто здійснює цей постійний терор, чекатиме справедливе покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену по Україні. За все те зло і страждання, яке Росія принесла на нашу землю", - йдеться у дописі лідера Україна.

Росія завдала ракетного удару 18 лютого: що відомо

Вранці 18 лютого Росія завдала удару по Україні, випустивши ракети із акваторії Чорного моря. Дві ракети поцілили по Хмельницьку. Одна об'єкт влучив у військовий об'єкт, другий - по цивільних забудовах. відомо про двох поранених. Один чоловік отримав осколкове поранення ноги. В інших областях України все спокійно.

За інформацією Повітряних сил, російські окупанти випустили по Україні чотири ракети типу "Калібр". Два ворожих об'єкти знищили українські сили.

Обстріли регіонів за 17 лютого: ракетні удари ворога і відповідь українців

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