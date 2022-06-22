Росіяни посили вогонь на Попаснянському напрямку, у Лисичанську поранені цивільні та поліцейські - Гайдай

Росіяни посили вогонь на Попаснянському напрямку, у Лисичанську поранені цивільні та поліцейські - Гайдай

Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту". На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - наголосив очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що росіяни також намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

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Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського, де за минулу добу зруйновано дев'ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12, додав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 118-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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