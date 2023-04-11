Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни посилили мінування біля Запорізької АЕС: мер назвав причину

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
518
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни посилили мінування біля Запорізької АЕС: мер назвав причину

Фото із відкритих джерел

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити.

Окупаційні війська почали мінувати не лише берегову лінію та територію, а й інші ділянки поблизу Енергодару.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

"Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити", - сказав він.

При цьому міський голова додав, що росіяни не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.

Раніше стало відомо, що у жовтні 2022-го Збройні сили України намагалися звільнити окуповану російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Втім, ця спроба виявилася невдалою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
518
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація