Росіяни посилили мінування біля Запорізької АЕС: мер назвав причину

Окупаційні війська почали мінувати не лише берегову лінію та територію, а й інші ділянки поблизу Енергодару.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

"Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити", - сказав він.

При цьому міський голова додав, що росіяни не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.

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Раніше стало відомо, що у жовтні 2022-го Збройні сили України намагалися звільнити окуповану російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Втім, ця спроба виявилася невдалою.

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