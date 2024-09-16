Росіяни посилили на Донецькому напрямку артобстріли та удари дронами: яка там ситуація

На Донецькому напрямку ворог почав більше використовувати артилерію та дрони. Співвідношення ударів становить 10 до 1.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 офіцер 1-го окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Рубін.

"За добу на нашому напрямку ворог активно проводив штурмові дії 4 рази із залученням важкої техніки, а також малими піхотними групами, використовуючи мотоцикли та баги різного типу. На це все у нас є різні засоби протидії. Співвідношення змінилося, воно уже не 7 до 1, а 10 до 1. Ворог активно залучає артилерію та багато дронів. Наприклад, за останню добу ворог застосував на усіх напрямках більше 700 вильотів FPV-дронів", - зазначив військовий.

Він зазначив, що тим самим противник завдає великого збитку особовому складу та їхній логістиці.

Нагадаємо, в ISW оцінили ймовірність, чи оголосить Путін ще одну мобілізацію в Росії.

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