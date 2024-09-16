Росіяни посилили на Донецькому напрямку артобстріли та удари дронами: яка там ситуація

Окупанти активно проводять штурмові дії із залученням важкої техніки.
На Донецькому напрямку ворог почав більше використовувати артилерію та дрони. Співвідношення ударів становить 10 до 1.
Про це розповів в ефірі КИЇВ24 офіцер 1-го окремого загону ЦСП "ОМЕГА" Рубін.
"За добу на нашому напрямку ворог активно проводив штурмові дії 4 рази із залученням важкої техніки, а також малими піхотними групами, використовуючи мотоцикли та баги різного типу. На це все у нас є різні засоби протидії. Співвідношення змінилося, воно уже не 7 до 1, а 10 до 1. Ворог активно залучає артилерію та багато дронів. Наприклад, за останню добу ворог застосував на усіх напрямках більше 700 вильотів FPV-дронів", - зазначив військовий.
Він зазначив, що тим самим противник завдає великого збитку особовому складу та їхній логістиці.
Нагадаємо, в ISW оцінили ймовірність, чи оголосить Путін ще одну мобілізацію в Росії.
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