Росіяни посилили наступ на восьми стратегічних напрямках: аналіз генерала Маломужа

На Курахівський та Покровський напрямки припадає до 70% всіх ворожих атак та ударів.

Російська окупаційна армія розпочала масовані атаки на восьми стратегічних напрямках, оскільки у Кремлі поставили завдання до нового року просунутися на всіх ділянках фронту, де тривають бої.

Про це говорив у неділю, 24 листопада, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, росіяни зосередили головні зусилля на Донеччині — на Курахівському та Покровському напрямках, на які припадає до 70% всіх ворожих атак та ударів протягом доби. Однак російській армії не вдається досягнути відчутних успіхів.

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“Йому [ворогові] не вдається провести активні операції з великих проривів. Є лише окремі просування. Це, звісно, створює загрози оточення, особливо окремих населених пунктів. Бачимо низку населених пунктів уже у напівоточенні. Але наші бійці та командири проводять не лише операції зі знищення великих резервів ворога, але й командуванням вживаються заходи щодо завдання контрударів”, — зазначив Маломуж.

На його думку, одна з причин безуспішних атак ворога - великі втрати, яких зазнає російська армія. Зокрема, за його словами, на Покровському напрямку росіяни втрачають до 200 військовослужбовців щодоби, трохи менше — на Курахівському: до 120 осіб було знищено напередодні.

Микола Маломуж прогнозує, що росіянам не вдасться здійснити заплановане велике оточення українських Сил оборони у Покровському секторі.

“Знаючи ці задуми, ми все ж нейтралізували такі зусилля ворога… Десь відійшли, зрозуміло. Але в будь-якому разі, не дали можливості для клинів, оточення, створення передумов до завдання ударів по логістиці, особливо в районі Курахівського виступу… Важлива складова, що прориву немає, ми маневруємо, відходимо на вихідні позиції на цих напрямках і, звичайно, наносимо контрудар”, - зазначив він.

За оцінкою Маломужа, росіяни прагнуть відтягнути на південь України (на Запорізький та Придніпровський напрямки) українські сили з Курахівського та Времівського напрямків.

“Ворог намагається створити там [на півдні України] низку ударних груп для просування… Це, звичайно, Роботино, це ближчий напрямок до Запоріжжя”, - зазначив він.

У такий спосіб, вважає експерт, ворог прагне не лише захопити нові позиції та створити умови для проривних наступальних операцій, але й відтягнути наші вогневі засоби, щоб українські Сили оборони не здійснювали ударів по логістиці на півдні.

Нагадаємо, командувача угрупованням російських військ "Південь", яке воює в Україні, генерал-полковника Геннадія Анашкіна зняли з посади. На Сіверському напрямку, за який відповідав російський генерал, окупанти за останні місяці так і не просунулися вперед, всупереч повідомленням про успіхи.

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