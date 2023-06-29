Росіяни посилили нічні обстріли на фронті: Гуменюк пояснила зміну тактики окупантів

Вдень противник намагається переоблаштовувати свої позиції і переховуватись від контрбатарейної боротьби ЗСУ, а вночі активізує свою роботу бойову для того, щоб мати максимальний ефект присутності на фронті.

Про це під час національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми спостерігаємо певну залежність від часу доби. Вони (російські війська, - ред.) дійсно посилили нічні обстріли. Це говорить про те, що вдень вони намагаються переоблаштовувати свої позиції і переховуватись від нашої контрбатарейної боротьби, а вночі - активізують свою роботу бойову для того, щоб мати максимальний ефект присутності, максимальне насичення", - зазначила вона.

Окупанти намагаються тиснути саме в ночі для того, щоби мати можливість використовувати в тому числі заборонені снаряди, які вони застосовують як запальні снаряди для того, щоб спричинити максимальну пожежу, в тому числі, і тиснучи на сільсько-господарські потужності регіону.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про атаку по мосту в Чонгарі. За її словами, це передумови для гарних новин із фронту.

Напередодні в Міноборони Британії повідомили, що зруйновані мости в Чонгарі були життєво важливими для армії РФ. Адже автопереправи обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном.

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