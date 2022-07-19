Росіяни посилили терор мирного населення Херсонської області: в ОВА розповіли деталі

Окупанти посилили терор у Херсонській області.
На Херсонщині російські окупанти змушують освітян співпрацювати з ними, викрадаючи людей просто з дому.
Про це повідомив т.в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій на брифінгу.
Гуманітарну ситуацію в регіоні він назвав критичною, офіційних зелених коридорів немає від початку захоплення.
"Посилили терор, пресинг на наших громадян. Учора у Херсоні вони (російські загарбники - ред.) обшукували гаражі, просто на вулицях зупиняють людей, чоловіків змушують роздягатися, обшукують автомобілі", - розповів Бутрій.
Також Бутрій підкреслив, що ЗСУ влучно стріляють у склади боєприпасів військових РФ, скупчення їх живої сили.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи біля Антонівського мосту (фото).
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