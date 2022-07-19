Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни посилили терор мирного населення Херсонської області: в ОВА розповіли деталі

Дата публікації
Перегляди
646
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни посилили терор мирного населення Херсонської області: в ОВА розповіли деталі

Херсон

Окупанти посилили терор у Херсонській області.

На Херсонщині російські окупанти змушують освітян співпрацювати з ними, викрадаючи людей просто з дому.

Про це повідомив т.в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій на брифінгу.

Гуманітарну ситуацію в регіоні він назвав критичною, офіційних зелених коридорів немає від початку захоплення.

"Посилили терор, пресинг на наших громадян. Учора у Херсоні вони (російські загарбники - ред.) обшукували гаражі, просто на вулицях зупиняють людей, чоловіків змушують роздягатися, обшукують автомобілі", - розповів Бутрій.

Також Бутрій підкреслив, що ЗСУ влучно стріляють у склади боєприпасів військових РФ, скупчення їх живої сили. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи біля Антонівського мосту (фото).

Читайте також:

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН
Наступна публікація