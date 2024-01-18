Росіяни посилили використання керованих авіаційних бомб на фронті – командир екіпажу БПЛА

Російські окупанти посилили використання керованих авіаційних бомб, а також, ймовірно, отримали додаткові партії боєприпасів. Отже, є припущення, що ворог готується до поновлення штурмів.

Про це сказав командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш "24 каналу".

За інформацією військовослужбовця, окупанти не мають проблем із боєприпасами. Ймовірно, вони отримали додаткові партії ресурсів і готуються до подальших штурмів.

"Є відчуття, наче їм привезли додатковий боєкомплект. Але не весь вибухає. Є велика ймовірність, на мою думку, що це ті боєприпаси, які закупили в КНДР. Через низьку якість багато не вибухають. Але там все одно дуже багато боєприпасів. Вони готуються до штурмів", – сказав боєць.

Також він підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони-камікадзе "Шахеди" для ударів на фронті. Одна з цілей – дороге західне озброєння. Однак наразі немає жодного підтвердженого знищення такої техніки через "Шахеди".

Проте були влучання по інших зразках озброєння. Це дійсно траплялося.

Як він сказав, використання "Шахедів" значно здешевлює процес знищення західної техніки.

"Але поки немає жодного зареєстрованого інциденту удару "Шахедами" по коштовній техніці. По інших зразках, на жаль, були влучання. Це потрібно визнавати. Також це означає, що Росія може виготовляти "Шахеди" у великій кількості", – підкреслив військовий.

Раніше військовослужбовець, експерт зі зв'язку та радіотехнологій пояснив мінуси проєкту “Народний дрон”.

Тим часом ТСН.ua з'ясував, куди поділись "байрактари" і де їх застосовують зараз.

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