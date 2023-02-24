Росіяни посилюють активність у районі Вугледара та атакують навколо Бахмута - ISW

Моральний дух військових на цьому напрямку низький через попередні невдалі спроби.

Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що наступ армії Росії на лінії Сватово-Кремінна сповільнився через втрати. Але разом з тим окупанти готуються знову йти на Вугледар на Донеччині.

Про це повідомили у свіжому звіті аналітиків ISW.

Наголошується, що 23 лютого російські війська продовжили наземні атаки на південний захід від Донецька в районі Вугледара. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували позиції РФ поблизу міста, а елементи 155-ї морської піхотної бригади в цьому районі відмовляються воювати через нещодавні невдалі операції.

Аналітики зауважують, що останнім часом російські війська посилили свою активність у районі Вугледару. З посиланням на британське Міністерство оборони Великої Британії ISW пише, що російські сили в цьому районі, можливо, готуються до чергового наступу. Російські військовий блогер стверджували, що російські сили ведуть бої на південний схід від Вугледару між Павлівкою та Микільським.

Також ворог продовжує наземні атаки навколо Бахмута. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська поступово просуваються у східному, південному та південно-західному секторах Бахмуту. У Міноборони Росії зазначили, що на цій ділянці фронту діють "добровольці десантно-штурмових загонів" - група "Вагнера", а також частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії діють у районі Бахмута, а підрозділи як 106-ї, так і 76-ї повітряно-десантної дивізії діють поблизу Кремінної Луганської області. Ці звіти разом свідчать про те, що жодна з дивізій не розгорнута як цілісне формування у жодному районі.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії наголошує, що російська окупаційна армія готується до спроби нового наступу на Вугледар Донецької області, де вже зазнала тяжких втрат, але для прориву у ворога недостатньо ресурсів.

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