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Росіяни посилюють натиск в напрямку Часового Яру: кадри ураження ворога

Росіяни посилюють натиск в напрямку Часового Яру: кадри ураження ворога

ЗСУ стримують наступ ворога на Часів Яр / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українським захисникам стає дедалі важче обороняти свої позиції.

Бойові зіткнення з російськими окупантами тривають вздовж залізниці на схід від Часового Яру Донецької області. 

Бійці 67-ї окремої механізованої бригади опублікували кадри ураження противника, який намагається просуватися в напрямку цього міста. 

У коментарі до опублікованого відео йдеться, що росіяни проводять штурми практично на всій смузі захисту бригади.

“Мета ворога очевидна — зайти по хребту в Часів Яр”, - пишуть українські бійці. 

Російські окупанти користуються недостатньою кількістю засобів ураження в українських захисників та перевагою у живій силі та техніці.

“Ситуація повільно, але впевнено, погіршується”, - резюмують у дописі.

Росіяни посилюють натиск в напрямку Часового Яру: кадри ураження ворога

Росіяни посилюють натиск в напрямку Часового Яру: кадри ураження ворога

Нагадаємо, на початку березня російська окупаційна армія зробила "потужний ривок" на Часів Яр на Донеччині. Окупанти розглядають це місто як ключовий пункт для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. 

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