Росіяни посилюють новими підрозділами Запорізький та Херсонський напрямки – Федоров

До тимчасово окупованих Мелітополя у Запорізькій області та Генічеська на Херсонщині Росія перекидає нові підрозділи окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Ми навпаки фіксуємо, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська. Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці і місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області", - сказав він.

Федоров також додав, що в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, ворог трохи зменшує свою присутність, проте говорити про те, що їх там зовсім немає, поки не можна.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

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