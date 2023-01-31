Росіяни посилюють пропагандистське "накачування" дітей на тимчасово окупованих територіях

Йдеться про школи Криму, а також заклади в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Влада окупантів має намір збільшити “заходи з підняття рівня патріотизму” в школах на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так званий фейковий "керівник" окупаційної "адміністрації" Сергій Аксьонов у Криму зустрівся з регіональним керівником ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) Андрієм Поповим щодо участі мілітаризованого об’єднання у вихованні дітей.

"Діти, які записуються в ДОСААФ отримують військову спеціальність й мають пріоритет у призові з настанням призовного віку. Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини", - повідомили у Центрі.

Водночас у Криму панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої все більше посилюються.

Тим часом на Луганщині не хочуть лікувати поранених найманців "Вагнера". Більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія.

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