Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях та вилучають з обігу гривню - Генштаб

Російські окупани на тимчасово захоплених територіях намагаються утвердити свої порядки, використовуючи при цьому репресивні методи. Зокрема, вони посилили рейди з вилучення гривні та перевірку мобільних телефонів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

У Каховці Херсонської області росіяни намагаються заборонити обіг української гривні. Вони здійснюють рейди торговельними точками. Їхнім власникам погрожують не лише вилученням отівки, а й товару - якщо знайдуть українську валюту.

Тим часом на Донбасі ворог вдається до посилення окупаційного режиму. У Старобільську на Луганщині росіяни посилюють адміністративний та контррозвідувальний режими. Вони перевіряють мобільні телефони місцевих.

"Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку", - наголошують у Генштабі.

Крім того, ві 1 січня в окупованому Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збирати інформацію про громадян 2006 року народження для того, аби поставити їх на військовий облік.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни здійснюють видавання паспортів, номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації. Зокрема, у Горлівці термін видачі паспортів російського зразка скорочено від 30 до 10 діб.

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