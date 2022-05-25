Росіяни посилюють свої угруповання для наступу на Запоріжжя, але і так прорвати українську оборону не можуть

Росіяни посилюють свої угруповання для наступу на Запоріжжя, але і так прорвати українську оборону не можуть

Наші захисники готуються до нових наступальних дій із боку рашистів на Запоріжжі.

Окупанти суттєво збільшили інтенсивність обстрілів - найдужче зараз гатять по Оріховому, Гуляйполю та найближчих до них селах, йдеться в ТСН.

Українські підрозділи тримають оборону і наразі вистоюють у запеклих артдуелях. «Тут і «Гради», і артилерія, і міномети, тут солянка. І літаки, «Нурсамі», і гелікоптери поливали тут», - розповідають бійці.

Випалені села, заміновані поля, жодної живої душі на вулицях – артилерія в обидва боки тут працює чи не щогодини.

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Хлопці на спостережному пункті до болі в очах вдивляються в обрій –в зеленці ховається ворожа техніка. Окупанти постійно намагаються проводити атаку розвідкою.

«Ну починається артилерійський обстріл, такий щільний, а потім вони намагаються піти бронетехнікою, також відкриває вогонь. Потім відкривається вогонь з нашого боку, вони відходять. Це така система. Вони пробують в одному місці, потім в іншому місці, так, прощупують оборону», - розповідають військові.

Пересуватись тут потрібно швидко, зупинятися не можна. Вітаються – так само на ходу.

В селі Полтавка фактично немає жодної вцілілої будівлі. Бійці показують навчальний комплекс, ба, швидше, те, що лишилося від нього. Ще до війни тут був інтернат для дітей з навколишніх сіл. Тепер – самісінькі руїни. Будівля зруйнована практично повністю, але, попри це, окупанти продовжують гатити по споруді – з найближчої посадки, буквально за кілька кілометрів звідси.

На Гуляйпільському напрямку зараз чи не найгарячіше. Росіяни перейшли до посилених артилерійських обстрілів. Раніше намагалися прорватися колонами, але швидко зрозуміли, що це стане самогубством. Як доказ сучасна БМП з 15-тьма окупантами наші хлопці підсмажили одним пострілом, після цього ворожа колона чкурнула геть: перетворитись на попіл окупанти не схотіли. «Спочатку бахнув Джавелін, і відлетіла вежа, і катки, і весь боєкомплект розлетівся на 150 метрів. Разом з орками, разом з їх обладнанням ... І примітно, що такий БМП-3 знаходиться на озброєнні тільки в РФ, тому що вона модернізована, вона з приладом нічного бачення, з системою наведення», - каже боєць Дмитро.

Нині позиції на підходах до Гуляйполя боронять одразу кілька підрозділів ЗСУ. Чи не найвмотивованіша – мелітопольська тероборона. Цим хлопцям справді є, за що битися, їхнє місто в окупації. З рідними спілкуються щодня. В усіх головне питання – коли нарешті наші звільнять Мелітополь. «Ми щодня заспокоюємо – скоро. Ну, скоро вже це три місяці. Хотілося б звичайно швидше, але поки що не все виходить. Не все залежить від нас. Тобто якби ми могли, то ми б уже. Але звичайно, прийдемо. Обов'язково», - переконують бійці.

Росіяни намагаються посилити свої угруповання для наступу на Запоріжжя з боку Гуляйполя та Василівки. Утім наші бійці кажуть: тут вони – не пройдуть, скільки б людей та техніки не стягували. Усі чекають на контрнаступ ЗСУ. Його українське командування прогнозує протягом двох місяців.

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