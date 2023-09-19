Росіяни посилюють застосування авіації: військові назвали причини

Російські військові почали посилювати застосування авіації, бо не можуть зрозуміти, на якому напрямку очікувати чергової активізації руху українських Збройних сил.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Ворог не припиняє активність щодо маневрування силами і засобами, ведення контрбатарейної боротьби та посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до десяти керованих авіабомб, які спрямовані в напрямок Бериславщини", - наголосила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, армія РФ намагається прицільно бити по сільськогосподарських потужностях півдня, аби таким чином тиснути на цивільне населення.

"У такий спосіб окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофілюючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти, звідки чекати чергової активізації нашого руху", - каже Гуменюк.

Як повідомлялося, росіяни заявили про створення нової авіабомби на базі ФАБ-1500. Нібито після декількох місяців роботи на війні проти України вперше була застосована перша УМПК ФАБ-1500 М54.

Читайте також: