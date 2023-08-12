Росіяни послабили оборону лівого берега Дніпра: розвідники назвали причину

Окупанти перемістили десантні сили від Херсонської до Запорізької області через великі втрати.

Російські окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської до Запорізької області. Це викликало серйозні суперечки серед загарбників.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що деякі російські підрозділи зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій.

За даними британської розвідки, існує ймовірність того, що прибуття повітряно-десантних сил нарешті дозволить вивести частини деяких полків на відпочинок і відновлення.

Однак, як зазначає розвідка Британії, передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою.

Раніше аналітики повідомили, що контрнаступальні дії Збройних сил України змушують окупаційну армії РФ передислокувати свої сили, що обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські оборонці. Через таку деградацію сил Росармії створюється можливість для будь-якого прориву українських Сил оборони, який може стати вирішальним.