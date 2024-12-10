Росіяни послабили захист Кримського мосту: зникла половина барж

Керченський міст є ключовим транспортним коридором між Росією та окупованим Кримом і використовується для військових поставок країни-агресора. Тому російські сили намагаються захистити цей об’єкт, встановлюючи бонові загородження та інші оборонні споруди.

Протягом останнього місяця кількість барж, які російські окупанти встановили в Керченській протоці як бонові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ, зменшилася вдвічі.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, на супутникових знімках від 8 листопада 2024 року було зафіксовано 34 плавзасоби, розташовані по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці. Ці баржі росіяни скріпили між собою, створюючи захисні загородження.

Однак на свіжих супутникових знімках Sentinel-2 від 8 грудня 2024 року видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилося лише 18 барж. Наразі невідомо, куди поділися решта 16 суден. Зменшення кількості барж почалося наприкінці листопада: 29 листопада їх було 24, а 3 грудня — вже щонайменше 19.

Супутникові знімки Керченської протоки з вересня по грудень 2024 р.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти встановили другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з 21 баржі, а також монтували пірси в районі основи мосту. Однак згодом частину цих загороджень морська течія винесла на берег у центральній частині Керчі.

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Керченський міст є ключовим транспортним коридором між Росією та окупованим Кримом і використовується для військових поставок країни-агресора. Тому російські сили намагаються захистити цей об’єкт, встановлюючи бонові загородження та інші оборонні споруди.

“Уперше росіяни використали баржі класу “річка-море” для захисту Керченського мосту восени 2023 року. Тоді 7 плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та притопили поруч зі східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак. Відтак, не виключено, що окупанти почали так само пускати баржі на дно протоки поряд із західним прольотом”, – пише Центр журналістських розслідувань.

Нагадаємо, що під час розвідки набережної Євпаторії зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости.