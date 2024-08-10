Росіяни потрапили у другу власну пастку: військовий про бойові дії в Курській області

Росіяни потрапили в другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що "це не ми воюємо в Україні". Тепер же "невідомо хто" воює вже на території РФ.

Росія нагнітала ситуацію навколо Сумської області, погрожуючи наступом 25 тисяч військових з ще 50 тисячами в тилу. Однак, коли Збройні Сили України підтягнулися до кордону, виявилося, що російських військ там значно менше.

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо".

"Росіяни нагнітали питання навколо Сумщини, погрожували своїм великим військовим контингентом, заявляючи про готовність 25 тис. особового складу до наступу та ще 50 тис. в тилу. А коли вони бачили, що наші Збройні Сили підтягуються до кордону в Сумській області, щоб протистояти такій потенційній навалі, то і не помітили, як на їхню територію зайшли невідомі сили. Можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час не відомі. І виявилося, що немає 25 тис. передових штурмовиків, 50 тис. в тилу також немає, але є трохи строковиків, від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили не гинути, а здаватися у полон", - прокоментував Іван Тимочко.

За його словами, виявилося, що на Курщині досить непогані дороги, які дали можливість швидко рухатися вглиб російської території поки що офіційно не названим військам.

"Це насправді важливо, бо бачимо, що росіяни потрапили й самі в другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що "це не ми, це ввічливі люди". Між іншим, місцеве населення Білгородщини та Курщини так і заявляє, що просуваються дуже виховані, ввічливі військові, які їх не мародерять, не знущаються. Місцеві зараз бояться, що "доблесна російська армія" почне їх бомбити та винищить в пень. Крім того, скаржаться, що ті, хто хотів втекти, мали виїжджати без підтримки російської держави, яка на них чхнула та забула, особливо коли у них там зараз оголошений контртерористичний стан", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко додав, що такий стан РФ оголошувала свого часу в Чечні, а це означало, що Росія вирішила не давати потокам переселенців рухатися вглиб російської території, бо їх потім доведеться забезпечувати житлом та годувати.

"Тобто, російський уряд вирішив не брати на себе багато мороки, перекривши кордони тих областей. А ще також, напевно, вони хочуть відкрити собі можливість, щоб потім тотально бомбардувати мирні населені пункти. Взагалі дуже добре, що війна перейшла на територію Росії, це необхідна ситуація, аби дати зрозуміти росіянам, що вони без кінця воювати не зможуть. Бо кожний тиждень, місяць, який вони затягують у війні в Україні, буде приносити шкоду і руйнування до них", - резюмував військовослужбовець.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що просування військ в Курській області може мати далекосяжні наслідки для ситуації на фронті загалом.

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