Росіяни потрапили у "котел" у Вовчанську, але прориваються на іншому напрямку: ситуація на фронті різко змінилася

Останніми днями спостерігається повільне просування російських військ у Донецькій області. Ворог частково досяг успіхів на території Покровського району. ЗС РФ хочуть дійти до автотраси T0504, яку називають "дорогою життя". Вона йде від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Водночас у Вовчанську окупанти потрапили у пастку.

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Донеччина

За даними аналітиків, бої тривають на декількох напрямках, а ворог має успіх в одному із сіл, розташованому в Донецькій області.

Серед іншого, на опублікованій фахівцями мапі видно просування ЗС РФ далі неподалік Сокола та Новоолександрівки. На декількох напрямках тривають бої.

"Ворог просунувся біля Сокола… та в Новоолександрівці…", — зазначається у повідомленні.

Аналітик видання Bild Юліан Рьопке 15 червня повідомив про просування російських окупантів на Донбасі. За його даними, росіяни розширили свій плацдарм неподалік населеного пункту Очеретине і надалі продовжують просуватися. Водночас окупаційним військам залишилось лише сім кілометрів, аби перерізати так звану "дорогу життя" від Костянтинівки до Покровська.

15 червня BILD повідомляло, що на Донеччині російські окупанти захопили село Георгіївка. Для цього вони застосували 7 танків та БМП.

Харківщина

Російський наступ на Харківщині почався понад місяць тому, в перші дві доби армія РФ змогла просунутись на 7-10 км вглиб української території на напрямках в бік села Липці й міста Вовчанськ.

Але командування Збройних сил України залучило резерви, отримало дозвіл від західних союзників вражати їхньою зброєю російську територію і цим фактично поклало край усім атакувальним надіям противника.

Фото: The Bild

Крім того, в останні тижні саме українське військо здійснює вдалі контратакувальні дії на Харківщині.

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" 12 червня повідомив, що ЗСУ відновили втрачені позиції на напрямку Липці й продовжують відтісняти росіян від сусіднього села Глибоке.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками своєї поїздки на фронт повідомив, що у Вовчанську російська армія "загрузла".

"У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", – зазначив головком.

Вовчанськ

Сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області

За даними росіян, окупанти вже два дні без успіху намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення кількості поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків.

Українське командування докладає зусиль аби не дати російським окупантам форсувати річку Вовча й перейти до розташованої за нею іншої частини міста.

Часів Яр

Після окупації Авдіївки наприкінці зими, здається, Кремль вже визначив свою нову ціль на Донбасі. Це містечко Часів Яр, яке стало головною ареною битви.

На одному з напрямків російські військові досягли найбільших, але не корисних успіхів, у той час як від результатів битви за Часів Яр залежить подальша доля принаймні чотирьох великих міст, тому його доля має стратегічно важливе значення.

Про це в ефірі Radio NV заявив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, ЗС РФ продовжують наступ вздовж всієї лінії фронту. Водночас вони досягли певних успіхів лише у Донецькій області.

"Я нагадаю, що кілька днів тому ми втратили ще одне село, на Куп’янському напрямку на Харківщині… Основні успіхи у росіян у межах Донецької області. Саме на тому напрямку, який називають Авдіївським, хоча не неправильно, його вже давно потрібно називати Покровсько-Курахівським. От на цьому напрямку на сьогоднішній день росіяни досягають найбільших успіхів. І там вони докладають майже найбільших зусиль. Й найбільші зусилля вони, звичайно ж, докладають для наступу на Часів Яр", — сказав Дикий.

Перевага в авіації дозволяє росіянами скидати щодня 20-30 керованих авіаційних бомб на Часів Яр.

Вони руйнують будинки, промислові об'єкти, а також фортифікаційні укріплення ЗСУ як у самому місті, так і на підступах до нього.

Фото: Associated Press

Від лютого 2023 року в Часовому Яру відсутнє газо-і водопостачання, немає електрики і слабкий мобільний зв'язок. Побут тих, хто залишився тут, забезпечується лише завдяки генераторам і воді зі свердловин. Всі багатоповерхівки мають пошкодження від обстрілів, з яких 80% критичні.

Прорив до Покровська

Росія, попри нещодавні заяви українського керівництва про стабілізацію фронту, продовжує розвивати свій наступ у західному напрямку. Наступ тут триває ще від зими після захоплення передмість Донецька – Авдіївки і Мар'їнки.

Фото: Associated Press

Власне, найбільший прорив вдався РФ в напрямку стратегічно важливого міста Покровськ. Від лютого російські війська подолали 20 км, тобто половину шляху від Авдіївки до цього населеного пункту. Такому стрімкому просуванню посприяло падіння Очеретиного наприкінці квітня.

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