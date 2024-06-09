"Росіяни потрапили в пастку, яку самі собі створили": Братчук про наступ на Харківщину

Росіяни не досягли мети наступу на півночі Харківської області.

Про це в етері телемарафону заявив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь".

"Якщо оцінювати оперативну ситуацію на Харківському напрямку, ми розуміємо, що "пожежа", яка там виникла, ворожі дії, спрямовані на досягнення певних цілей, не виконані. Не хочу поки використовувати слова "провалилася харківська наступальна операція ворога", але таки використаю. Жодної оперативної, тим більше стратегічної мети ворог не досяг. Ми розуміли, як він намагатиметься заходити через Липці, через Вовчанськ, потім створювати єдиний плацдарм, рухатися далі. Сьогодні маємо знищення ворожих підрозділів, багато з них втратили боєздатність. Ворог змушений з різних напрямків підкидувати туди підкріплення, щоб принаймні тримати ту інтенсивність боїв, яку вони нав'язали українцям", - сказав він.

З його слів, ворог продовжуватиме наступальні дії.

"Для росіян це була харківська наступальна операція, а буде харківська самогубча. Росіяни потрапили в пастку, яку самі собі створили. Вони змушували нас використовувати наші резерви, а зараз змушені використовувати свої резерви, перекидати їх. Якщо це бойові резерви - це одне, а є резерви, які не пройшли відповідне навчання на території Російської Федерації. Ви розумієте, яка якість наступальних дій, але їх багато, тому роботи на цьому напрямку ще вистачить для Збройних сил України", - додав він.

Нагадаємо, РФ перекидає війська з Херсонщини на Харківщину, оскільки її війська тут сильно загрузли та потрібне підкріплення. Аналітики напередодні заявили, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке на північ від Липців.

Читайте також: